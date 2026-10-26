Глава МИД Грузии примет участие в «Софийском экономическом форуме»
26 октября вице-премьер правительства, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в «Софийском экономическом форуме» в Болгарии.
Как говорится в информации, распространённой Министерством иностранных дел, форум организован «Экономическим форумом в Дельфах».
В рамках мероприятия также запланированы двусторонние встречи.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Гордуладзе: Запретом «Национального движения» и его ответвлений демократия сама защитит себя
- TI: Запрет оппозиционных партий лишит политического выбора не менее 800 тысяч граждан
- Замглавы Минфина отказывается пояснять критерии расчета суммы денежной компенсации беженцам вместо жилья
- Папуашвили: Со стороны Еврокомиссии мы видим советские методы: конфронтация, эскалация, давление, принуждение, вместо диалога
- Спикер парламента: Неконституционные партии находятся в недобросовестной конкуренции с другими партиями
- Папуашвили: Вчера в Верхней Аджарии Патриарх крестил втрое больше людей, чем видели на акции в Тбилиси