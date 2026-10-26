Глава МИД Грузии примет участие в «Софийском экономическом форуме»

26 октября вице-премьер правительства, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в «Софийском экономическом форуме» в Болгарии.

Как говорится в информации, распространённой Министерством иностранных дел, форум организован «Экономическим форумом в Дельфах».

В рамках мероприятия также запланированы двусторонние встречи.