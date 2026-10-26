Марта Кос: Для Сербии может начаться новая глава, двери в ЕС открыты

»Двери Евросоюза открыты, и мы готовы вместе двигаться вперёд”, — написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в социальной сети, комментируя предварительные результаты парламентских выборов в Сербии.

По её словам, двухлетняя борьба сербов принесла результаты, и теперь начинается новая глава в отношениях между Сербией и Евросоюзом.

«Дорогая Сербия, вы заставили услышать свой голос! После почти двух лет протестов за демократию, верховенство закона и борьбу с коррупцией сербы пришли на выборы в исторически большом количестве. Поздравляю «Студенческий список» с победой! Это ценности, лежащие в основе нашего Европейского союза. Для Сербии может начаться новая глава. Двери ЕС открыты, и мы готовы вместе двигаться вперёд», — пишет Марта Кос.