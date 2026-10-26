Марта Кос: Для Сербии может начаться новая глава, двери в ЕС открыты
»Двери Евросоюза открыты, и мы готовы вместе двигаться вперёд”, — написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в социальной сети, комментируя предварительные результаты парламентских выборов в Сербии.
По её словам, двухлетняя борьба сербов принесла результаты, и теперь начинается новая глава в отношениях между Сербией и Евросоюзом.
«Дорогая Сербия, вы заставили услышать свой голос! После почти двух лет протестов за демократию, верховенство закона и борьбу с коррупцией сербы пришли на выборы в исторически большом количестве. Поздравляю «Студенческий список» с победой! Это ценности, лежащие в основе нашего Европейского союза. Для Сербии может начаться новая глава. Двери ЕС открыты, и мы готовы вместе двигаться вперёд», — пишет Марта Кос.
Для справки: согласно результатам экзитпола наблюдательной группы CRTA, на парламентских выборах в Сербии лидирует партия «Студенческий список» с 51,2% голосов, тогда как у Сербской прогрессивной партии Александра Вучича — 40,4%.
Ранее были опубликованы результаты экзитпола Ipsos/CeSID, согласно которым «Студенческий список» набирает 52% голосов, а Сербская прогрессивная партия Александра Вучича — 39,3%.
Александр Вучич признал поражение на выборах. По его словам, окончательные результаты пока неизвестны, однако очевидно, что его партия проиграла.
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