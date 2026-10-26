Симеон Цимокос: Я глубоко уважаю географическое положение Грузии и ее важную геополитическую роль

«Я глубоко уважаю географическое положение Грузии и ту важную геополитическую роль, которую она сегодня играет. Грузия — замечательная страна», — заявил президент Делфийского экономического форума Симеон Цимокос.

«У нас очень близкие и тёплые отношения с вашим вице-премьером и министром иностранных дел. Кстати, я встречался с ней и в Нью-Йорке, где мы обсуждали расширение Европейского союза и другие важные вопросы.

Через несколько месяцев мы планируем организовать конференцию в Тбилиси. Думаю, в рамках этой конференции вы, возможно, сможете привлечь в Грузию больше значимых представителей как из Европы, так и из этого региона. Это позволит ещё больше углубить наши отношения с Грузией.