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Грузия Online
Политика

Симеон Цимокос: Я глубоко уважаю географическое положение Грузии и ее важную геополитическую роль

«Я глубоко уважаю географическое положение Грузии и ту важную геополитическую роль, которую она сегодня играет. Грузия — замечательная страна», — заявил президент Делфийского экономического форума Симеон Цимокос.

«У нас очень близкие и тёплые отношения с вашим вице-премьером и министром иностранных дел. Кстати, я встречался с ней и в Нью-Йорке, где мы обсуждали расширение Европейского союза и другие важные вопросы.

Через несколько месяцев мы планируем организовать конференцию в Тбилиси. Думаю, в рамках этой конференции вы, возможно, сможете привлечь в Грузию больше значимых представителей как из Европы, так и из этого региона. Это позволит ещё больше углубить наши отношения с Грузией.

Мы очень ценим эти отношения и с нетерпением жду возвращения в Тбилиси», — заявил Симеон Цимокос.

Сегодня в Болгарии начинается Софийский экономический форум, на котором с учётом вызовов, стоящих перед Европой и миром, обсудят будущие стратегии и экономические возможности. В мероприятии, проходящем в столице Болгарии, примет участие и министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Мака Бочоришвили.

Международное мероприятие, в котором участвуют более 250 спикеров и свыше 1000 участников, организовано Делфийским экономическим форумом.

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