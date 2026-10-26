Конституционный суд сегодня возобновит рассмотрение иска о запрете пяти политических партий
Рассмотрение иска о признании неконституционной деятельности пяти политических партий и их запрете в Конституционном суде Грузии возобновится сегодня в 14:00.
Рассмотрение дела по существу будет продолжаться в течение всей недели. При необходимости судебные заседания могут состояться и в последующие недели.
В ходе трёхдневного рассмотрения представители оппозиции заявили несколько ходатайств. В частности, они требовали направить иск о запрете партий в Страсбург для получения консультативного заключения, а также привлечь к процессу экспертов Венецианской комиссии. Оппозиция также потребовала отложить судебный процесс на один месяц, однако пленум Конституционного суда не удовлетворил ни одного из ходатайств.
Для справки: с 21 октября Конституционный суд рассматривает конституционный иск «Грузинской мечты», в котором содержится требование признать неконституционной деятельность и запретить партии «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «За Грузию» Георгия Гахария.
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