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Грузия Online
Политика

Петр Мадьяр: Александр Вучич признал поражение, «Студенческий список» одержал абсолютную победу на выборах

В Сербии Александр Вучич признал поражение. «Студенческий список» получил абсолютное большинство на выборах. На улицах Сербии начались празднования. Знакомая ситуация, не правда ли?, — написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в социальной сети, комментируя предварительные результаты досрочных парламентских выборов в Сербии.

По его словам, он уже лично поздравил лидеров «Студенческого списка» с победой и заверил их в поддержке Венгрии.

«Я только что поговорил с лидерами „Студенческого списка“, победившего на выборах в Сербии, чтобы поздравить их с победой. Я заверил их в поддержке Венгрии. Мне было приятно услышать, насколько большую силу нашей победе в апреле придала им в этой непростой борьбе», — написал Мадьяр.

Для справки: согласно результатам экзитпола наблюдательной группы CRTA, на парламентских выборах в Сербии лидирует партия «Студенческий список» с 51,2% голосов, тогда как у Сербской прогрессивной партии Александра Вучича — 40,4%.

Ранее были опубликованы результаты экзитпола Ipsos/CeSID, согласно которым «Студенческий список» набирает 52% голосов, а Сербская прогрессивная партия Александра Вучича — 39,3%.

Александр Вучич признал поражение на выборах. По его словам, окончательные результаты пока неизвестны, однако очевидно, что его партия проиграла.

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