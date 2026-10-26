Петр Мадьяр: Александр Вучич признал поражение, «Студенческий список» одержал абсолютную победу на выборах

В Сербии Александр Вучич признал поражение. «Студенческий список» получил абсолютное большинство на выборах. На улицах Сербии начались празднования. Знакомая ситуация, не правда ли?, — написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в социальной сети, комментируя предварительные результаты досрочных парламентских выборов в Сербии.

По его словам, он уже лично поздравил лидеров «Студенческого списка» с победой и заверил их в поддержке Венгрии.

«Я только что поговорил с лидерами „Студенческого списка“, победившего на выборах в Сербии, чтобы поздравить их с победой. Я заверил их в поддержке Венгрии. Мне было приятно услышать, насколько большую силу нашей победе в апреле придала им в этой непростой борьбе», — написал Мадьяр.