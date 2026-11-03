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Грузия Online
Политика

Результаты голосования больше не будут подводиться в избирательных округах

Результаты голосования больше не будут подводиться в избирательных округах — Подведение итогов выборов выходит из полномочий окружных избирательных комиссий, и этим будет заниматься Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании протоколов, составленных участковыми комиссиями.

Это одно из изменений, которые вносятся в избирательное законодательство по инициативе депутатов «Грузинской мечты».

Отменяется положение закона, согласно которому окружные избирательные комиссии на основании итоговых протоколов участковых комиссий подводили итоги выборов, проведённых в округе, и составляли сводный протокол.

Ещё одно нововведение в рамках запланированных изменений избирательного законодательства заключается в том, что ряд полномочий, которыми наделены ЦИК и окружные комиссии, переходит непосредственно к председателю ЦИК и председателям окружных комиссий.

Устанавливается, что постановление о регистрации наблюдательных организаций или об отказе в регистрации будет издавать председатель соответствующей комиссии вместо ЦИК или окружной избирательной комиссии. Кроме того, постановление о назначении наблюдателей за процессом печати избирательных бюллетеней и итоговых протоколов будет издавать председатель ЦИК вместо Центральной избирательной комиссии.

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