Результаты голосования больше не будут подводиться в избирательных округах — Подведение итогов выборов выходит из полномочий окружных избирательных комиссий, и этим будет заниматься Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании протоколов, составленных участковыми комиссиями.

Это одно из изменений, которые вносятся в избирательное законодательство по инициативе депутатов «Грузинской мечты».

Отменяется положение закона, согласно которому окружные избирательные комиссии на основании итоговых протоколов участковых комиссий подводили итоги выборов, проведённых в округе, и составляли сводный протокол.