С начала года правительство выплатило внештатным сотрудникам 521.9 млн лари в качестве вознаграждения

На оплату труда внештатных сотрудников за 9 месяцев 2026 года правительство Грузии потратило 521.980 млн лари. Это на 46 млн лари больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Согласно отчету об исполнении бюджета, в прошлом году на зарплаты внештатных сотрудников из казны было потрачено 475.888 млн лари.

Примечательно, что в отчете об исполнении бюджета не указано, какое именно количество внештатных сотрудников работает в различных министерствах, ЮЛПП (Юридическое лицо публичного права — ред.) или Н(Н)ЮЛ (Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо — ред.).

Согласно этому же документу, наряду с внештатными сотрудниками в 2026 году вырос и фонд заработной платы штатных служащих. За 9 месяцев прошлого года им в общей сложности выплачено зарплат на 2.210 млрд лари, а в текущем году — 2.495 млрд лари.

Что касается годового показателя, согласно отчету об исполнении бюджета, в 2025 году правительство Грузии потратило на оплату труда внештатных сотрудников 684.245 млн лари.