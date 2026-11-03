Гордуладзе: Уже 14 лет грузинское общество поручает нам, просит и ожидает правовой оценки кровавого режима
Уже 14 лет грузинское общество поручает нам, просит и ожидает, чтобы кровавый режим «Национального движения» получил правовую оценку — 14 летние ожидания и поручение будут выполнены сегодня, в ходе исторического процесса, у Конституционного суда есть и обязательство, и вызов, дать правовую оценку 22 годам истории независимой Грузии — заявил председатель комитета по юридическим вопросам парламента Арчил Гордуладзе. Он является одним из депутатов, которые сегодня представят позицию «Грузинской мечты» в Конституционном суде.
«»Национальное движение» и его т.н. ответвления в 2004–2012 годах фактически свергли государственный строй Грузии, демократические основы. После 2012 года и вплоть до сегодняшнего дня они продолжают пытаться подорвать основы демократии, попирать права человека и, подчиняясь указаниям извне, способствовать посягательству на независимость нашей страны.
Соответственно, сегодня, в ходе исторического процесса, будет выполнено 14 летнее ожидание и то, что нам поручили, на процессе, где у Конституционного суда есть и обязательство, и вызов, дать правовую оценку 22 годам истории независимой Грузии и тем событиям, цель которых в установлении в нашей стране внешнего управления.
В конечном итоге мы ещё раз представим все доказательства в правовом порядке, и общественность сможет следить за процессом в прямом эфире и ещё раз вспомнить те вредоносные и антидемократические действия, которые совершало «Национальное движение», а также четыре тесно связанные с ним партии, которые либо непосредственно участвуют в этом процессе, либо поддерживают эти антиконституционные действия. В конечном итоге мы ожидаем, что Конституционный суд примет единственное с правовой и логической точек зрения решение, даст правовую оценку и запретит те конституционные партии, целью которых не является обеспечение будущего Грузии. С другой стороны, исходя из нашего ожидания, результатом Конституционного суда будет открытие пути для демократии, а та оккупация оппозиционного поля, которая существует в лице коллективного «Нацдвижения», завершится», — заявил Арчил Гордуладзе.
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