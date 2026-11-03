Поправки в Избирательный кодекс касаются и общих правил освещения и информационного обеспечения предвыборной кампании со стороны СМИ

Запланированные депутатами «Грузинской мечты» поправки в избирательное законодательство также касаются общих правил освещения предвыборной кампании средствами массовой информации и информационного обеспечения предвыборной кампании.

Из Избирательного кодекса исключается норма, согласно которой, если какой-либо избирательный субъект не использовал отведённое ему эфирное время или площадь в газете, вещатель, радио и газета вправе равномерно распределить это время или площадь между остальными избирательными субъектами. Как поясняет инициатор поправки, указанная норма не соответствует требованию закона, согласно которому вещателю запрещается предоставлять избирательному субъекту эфирное время на сумму, превышающую уплаченную за размещение платной предвыборной рекламы, либо выделять для размещения бесплатной рекламы больше времени, чем предусмотрено законом. Такое действие считается запрещённым пожертвованием.

Тем же законопроектом устанавливается, что политическая/предвыборная реклама должна быть изготовлена таким образом, чтобы во время её трансляции отчётливо отображались название избирательного субъекта, его порядковый номер и символика. Согласно действующей редакции Избирательного кодекса, во время трансляции политической/предвыборной рекламы совокупная площадь контуров букв, обозначающих название избирательного субъекта, и контуров цифр, обозначающих его порядковый номер, должна занимать не менее 10% площади кадра, а при завершении рекламы, в течение последней секунды, — не менее 50% площади кадра.

Кроме того, поправками в Избирательный кодекс устанавливается, что обязанность выделять бесплатное рекламное время во время промежуточных выборов будет распространяться только на местные вещательные компании.