Кирцхалия Евросоюзу: «Пусть они сначала определятся: расширяются они или не расширяются, оставляют дверь открытой или немного прикрывают»

«Пусть они сначала определятся: расширяются они или не расширяются, оставляют дверь открытой или немного прикрывают», — заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, говоря об ожиданиях в связи с отчетом ЕС по расширению.

По его словам, из-за подобных заявлений и неопределённости в вопросе расширения рейтинг Евросоюза снижается не только в Грузии, но и в странах-членах ЕС.

«Самое главное, что бы они ни решили и даже если расстелют перед нами ковровую дорожку, странам — кандидатам на вступление в ЕС говорят, что, если вы присоединитесь к Союзу, у вас не будет права голоса. И без того нам навязывают рабский дух, указывая, что мы должны стоять на одной ноге, придерживаться рабской позиции, а вместе с тем говорят, что у нас не будет даже права голоса.