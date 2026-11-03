Кирцхалия Евросоюзу: «Пусть они сначала определятся: расширяются они или не расширяются, оставляют дверь открытой или немного прикрывают»
«Пусть они сначала определятся: расширяются они или не расширяются, оставляют дверь открытой или немного прикрывают», — заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, говоря об ожиданиях в связи с отчетом ЕС по расширению.
По его словам, из-за подобных заявлений и неопределённости в вопросе расширения рейтинг Евросоюза снижается не только в Грузии, но и в странах-членах ЕС.
«Самое главное, что бы они ни решили и даже если расстелют перед нами ковровую дорожку, странам — кандидатам на вступление в ЕС говорят, что, если вы присоединитесь к Союзу, у вас не будет права голоса. И без того нам навязывают рабский дух, указывая, что мы должны стоять на одной ноге, придерживаться рабской позиции, а вместе с тем говорят, что у нас не будет даже права голоса.
Я задаю вопрос: в каком союзе страна, у которой есть чувство собственного достоинства, должна развиваться, если у неё не будет никаких прав? Мы, грузины, никогда не выбирали рабство и никогда его не выберем. Мы остаёмся верны тому духу и той Европе, в период существования которых в нашей Конституции появилась статья 78.
А где сегодня Европа и как её, к сожалению, оценивает общество?! Из месяца в месяц и из года в год её рейтинг снижается не по нашей вине, а из-за её политики и подобных заявлений: сначала они расширяются, затем не расширяются; мол, мы расширимся при условии, что вы вступите в Союз, но у вас не будет права высказываться, не будет права голоса; когда я скажу — вы должны лечь спать, когда скажу — должны проснуться. При такой политике, конечно, ваш рейтинг будет снижаться и в Грузии. А как снижается рейтинг самих правящих сил в их странах и какие процессы там происходят сегодня, хорошо видим и мы, и вы, и весь мир», — заявил Кирцхалия.
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