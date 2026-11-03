Для партий и наблюдателей могут быть введены конкретные условия и требования для обжалования итогового протокола ЦИК Грузии
Партиям, участвующим в выборах, и организациям по наблюдению за выборами могут установить конкретные условия и требования для обжалования итогового протокола ЦИК, в противном случае суд не будет принимать иск к рассмотрению.
В рамках запланированных поправок в Избирательный кодекс, подготовленных депутатами «Грузинской мечты», изменения коснутся и правил обжалования результатов выборов.
В закон добавляется новая статья, согласно которой обжаловать итоговый протокол ЦИК можно будет только в том случае, если в итоговом протоколе ЦИК не указаны либо указаны не полностью или ошибочно данные, отражённые в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий и подлежащие внесению в итоговый протокол ЦИК. Также основанием для обжалования может стать отсутствие либо неполное или ошибочное отражение результатов вступивших в законную силу судебных решений, касающихся нарушений избирательного законодательства.
Согласно проекту, иск, поданный в суд с нарушением указанных требований, не будет принят к рассмотрению. При этом в случае принятия иска к производству суд будет уполномочен рассматривать только указанные обстоятельства и, если факт соответствующего нарушения будет установлен, обязать ЦИК исправить соответствующие данные в собственном итоговом протоколе.
Поправки в Избирательный кодекс уже внесены на рассмотрение парламента.
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