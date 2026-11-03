ЕНД больше не является членом «Альянса оппозиции»

«Мы заявляли, что больше не видим себя в этом альянсе и уже не являемся его членами. Эти заявления доступны публично, поэтому можете с ними ознакомиться. Даже если не полагаться только на мои заявления, рассуждения о том, что я кого-то исключил, выглядят по-детски. В последние месяцы мы не участвуем ни во встречах, ни в каких-либо мероприятиях и вообще не поддерживаем никаких контактов с этими людьми. В том числе я публично заявлял, что мы не состоим в альянсе», — заявил Павленишвили.

По его словам, «Единое национальное движение» на протяжении нескольких месяцев заявляло, что не видит себя в альянсе и не участвует в его мероприятиях.

«Единое национальное движение» уже не состояло в этом альянсе. Как можно было кого-то исключить из того объединения, в котором нас уже не было? Как мы могли быть на логотипе альянса, членами которого не являемся?», — заявил председатель временного управляющего совета «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.

Отвечая на вопрос журналиста о том, исключили ли «Единое национальное движение» из «Альянса оппозиции», Павленишвили отметил, что на данном этапе нет разницы между исключением из альянса и добровольным выходом из него.

«Для нас нет разницы между исключением и выходом из альянса. Послушайте, во-первых, по-детски рассуждать о том, что теперь кто-то должен заявить, будто нас исключили. Ситуация проста: «Единое национальное движение» уже не состояло в альянсе. Оно не участвовало ни в одном формате, и мы в том числе публично заявляли, что больше не являемся членами альянса. Не знаю, какие ещё доказательства нужны, чтобы продемонстрировать, что мы по собственной воле перестали быть членами альянса. Разумеется, любой здравомыслящий человек, не отличающийся крайней предвзятостью, это бы понял», — отметил Павленишвили.

Журналист также спросил Ираклия Павленишвили о заявлении лидера «Федералистов» Тамар Черголеишвили, которая утверждает, что «Единое национальное движение» исключили из «Альянса оппозиции».

В ответ Павленишвили заявил, что «Единое национальное движение» не могли исключить из альянса, в котором партия уже не состояла.

«Этот человек пытается продемонстрировать личную ненависть к «Единому национальному движению». Я не собираюсь постоянно отвечать на подобные детские обвинения. Они будто бы такие крутые, что исключили нас из альянса. «Единое национальное движение» уже не состояло в этом альянсе. Как можно исключить из объединения, в котором тебя нет? Мы не участвовали ни в одной встрече и заявляли, что больше не являемся членами этого альянса. Как можно исключить человека оттуда, где его нет?

Как мы могли быть на логотипе альянса, членами которого не являемся? У «Единого национального движения» была чёткая позиция, и мы не считали этот вопрос настолько важным, чтобы проводить отдельный брифинг. Всё это выглядит весьма цинично. Сейчас XXI век, можете обратиться к архивам и ознакомиться с заявлениями моими, Анны Цитлидзе и других политиков», — заявил Павленишвили.

Для справки: «Альянс оппозиции» опубликовал на своей странице в Facebook новое изображение, на котором больше нет логотипа «Единого национального движения». По этому поводу также опубликовала пост лидер «Федералистов» Тамар Черголеишвили.

«Наши двери открыты для всех, кто будет соблюдать правила», — написала Тамар Черголеишвили.