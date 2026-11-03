«Организаторы [акции 4 октября] — это отдельная тема, их преступление перед страной — совсем другое дело, хотя и эти организаторы сейчас трусливо выходят из тюрьмы, бросив там людей, которых они склонили к насилию и которые сегодня отбывают наказание.

Организаторы трусливо выходят из тюрем, а людей бросили там — тех, кого они склонили к насилию и кто сегодня отбывает наказание — Не доверяйте ни послу какой-либо страны, ни политику иностранного государства — все вас обманут — Единственный, кто встанет на вашу сторону, — это грузинское государство, — заявил в беседе с журналистами председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя решение заключить процессуальные соглашения с задержанными по делу о событиях 4 октября.

Я хочу сказать всем: не доверяйте иностранным силам, не доверяйте иностранным политикам, иностранным дипломатам, представителям иностранных организаций. Почему? Разве они не видели, что их подстрекали к этому насилию? Представитель Еврокомиссии приветствовал заранее объявленные насильственные действия 4 октября. До сих пор никто из Еврокомиссии не принёс извинений. Их подстрекали, а затем бросили в тюрьме отбывать многолетние сроки.

В конечном итоге именно государство Грузия будет на их стороне. Именно в удовлетворении ходатайств о заключении процессуальных соглашений, которые поступают от них и на которые прокуратура соглашается, проявляется отношение грузинского государства. Мы не обращаемся с ними так, как поступили с ними их иностранные подстрекатели: вывели их на баррикады, а затем оставили в тюрьме. Мы относимся к ним как к детям нашей страны. В конечном счёте, когда человеку приходится отбывать наказание в тюрьме, это становится нашей общей заботой. Государство, конечно, будет снисходительным и гуманным к тем, кто признает свою вину перед страной и возьмёт на себя ответственность за то, что никогда больше не причинит такой ущерб собственной стране по призыву представителей иностранного государства.

Тем, кто сегодня ещё находится в пенитенциарных учреждениях за насилие, совершённое против страны, я говорю: не доверяйте ни одному послу какой-либо страны — все вас обманут. Не доверяйте ни одному политику иностранного государства — все вас обманут. Единственный, кто встанет на вашу сторону, — это государство Грузия, и до сих пор это подтверждалось каждый раз. Иностранцы трусливо оставят вас в тюрьме, а Грузия и грузинские власти будут на вашей стороне и проявят гуманность ко всем, кто возьмёт на себя эту ответственность», — заявил Папуашвили.