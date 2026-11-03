Папуашвили: Кто лжет и клевещет, должны быть привлечены к ответственности

«Уродливое понимание того, что СМИ могут говорить всё, что им вздумается, должно быть раз и навсегда искоренено», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, тот, кто выдвигает обвинения и клевещет, должен нести ответственность.

«Важно не смешивать два понятия — свободу выражения мнений и клевету. Клевета нигде не защищена свободой выражения мнений. Мы должны приблизиться к стандартам, принятым во всех цивилизованных странах. В цивилизованных странах тот, кто лжёт, несёт ответственность. Это не только стандарт современной цивилизации — так устроено само человечество. Тот, кто выдвигает обвинения и клевещет, должен нести ответственность и доказывать обоснованность своих утверждений. У СМИ, распространявших клевету, есть возможность объяснить, на чём основывались их заявления, какими доказательствами или информацией они располагали. Когда мы все увидим, что у них ничего не было и всё это являлось плодом фантазии конкретного журналиста или СМИ, станет понятно, с каким типом журналистики мы имеем дело», — заявил Папуашвили.

Для справки: адвокат сына Бидзины Иванишвили, Беры Иванишвили, подал иск против телеканалов “ТВ Пирвели” и “Формула” в Тбилисский городской суд.