Папуашвили: Организациям, подобным «Репортерам без границ», не хватает доверия

«Организации типа «Репортёров без границ» не заслуживают доверия. Послушайте, что администрация Соединённых Штатов говорит о той же Amnesty International и Венецианской комиссии, из которой они вышли», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, эти организации созданы для влияния на политические решения государств, чтобы с разных сторон и посредством различных фиктивных отчётов оказывать давление на страны.

«Существует целая сеть таких организаций, о которой сегодня открыто говорит новая администрация Соединённых Штатов. Ранее администрация США говорила об организациях, финансируемых ею самой, например, USAID и других, которые были разоблачены в мошенничестве и попытках смены власти в других странах. Теперь же она говорит об организациях, действующих на международном уровне, в том числе об организациях типа «Репортёров без границ».