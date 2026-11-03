Папуашвили: Организациям, подобным «Репортерам без границ», не хватает доверия
«Организации типа «Репортёров без границ» не заслуживают доверия. Послушайте, что администрация Соединённых Штатов говорит о той же Amnesty International и Венецианской комиссии, из которой они вышли», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, эти организации созданы для влияния на политические решения государств, чтобы с разных сторон и посредством различных фиктивных отчётов оказывать давление на страны.
«Существует целая сеть таких организаций, о которой сегодня открыто говорит новая администрация Соединённых Штатов. Ранее администрация США говорила об организациях, финансируемых ею самой, например, USAID и других, которые были разоблачены в мошенничестве и попытках смены власти в других странах. Теперь же она говорит об организациях, действующих на международном уровне, в том числе об организациях типа «Репортёров без границ».
Уверен, что последует новая волна разоблачений этой сети, единственная цель которой — подчинение различных государств путём воздействия на принимаемые ими решения. Поскольку Бидзину Иванишвили не удалось иным способом заставить принимать решения, невыгодные для Грузии, теперь пытаются зайти с разных сторон и нанести ущерб. В конечном итоге они лишь выставляют себя на посмешище», — заявил Шалва Папуашвили.
Для справки: организация «Репортёры без границ» опубликовала список «хищников свободы прессы» за 2026 год, в который включила и Бидзину Иванишвили. В списке также значатся президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и американский миллиардер Илон Маск. Всего в списке 135 человек.
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