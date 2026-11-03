Госаудит выявил в 13 муниципалитетах признаки предполагаемого преступления

Из 30 аудитов соответствия, проведенных в муниципалитетах Грузии, в 13 были выявлены признаки предполагаемого преступления — об этом говорится в информации, предоставленной Службой государственного аудита в ответ на депутатский запрос члена парламента Софо Хоргуани.

«С 1 января 2024 года по результатам аудитов, проведенных Службой государственного аудита в муниципалитетах, подготовлено 30 отчетов об аудите соответствия.

Информация об отраженных в 13 отчетах обстоятельствах, содержащих признаки предполагаемого преступления, направлена для реагирования в Генеральную прокуратуру Грузии.

По имеющейся у Службы государственного аудита информации, по указанным фактам расследование начато во всех случаях», — отмечается в ответе, подготовленном Службой аудита.

К подготовленной Службой аудита информации прилагается перечень муниципалитетов, в которых по результатам аудита выявлены предполагаемые нарушения; также служба конкретизирует даты направления этих отчетов в прокуратуру.

Опираясь на данные Службы аудита, «Бизнеспрессньюс» публикует информацию о том, отчеты по каким муниципалитетам Грузии были направлены в Генеральную прокуратуру: