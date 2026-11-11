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Политика

Глава Минздрава Грузии Сарджвеладзе встретился с представителями международной миссии ВОЗ

Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с представителями международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по международной валидации элиминации вирусных гепатитов.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения, руководитель ведомства вместе с международными экспертами обсудил достигнутый прогресс в направлении борьбы с вирусными гепатитами, проведённые мероприятия и важные результаты, имеющиеся в процессе элиминации.

«Особое внимание было уделено процессу международной валидации, целью которого является оценка достижений Грузии в соответствии с критериями, необходимыми для подтверждения статуса страны, свободной от гепатита С.

Стороны также обсудили вопросы профилактики гепатитов, своевременной диагностики и доступности лечения, а также рассмотрели успешно внедрённые в стране программы и будущие планы.

На встрече было особо отмечено, что прогресс, достигнутый в Грузии в направлении элиминации вирусных гепатитов, основан на последовательной государственной политике, прочном международном партнёрстве и многолетней профессиональной деятельности грузинских врачей, учёных и специалистов общественного здравоохранения.

Участники встречи подчеркнули важность международного сотрудничества и отметили, что для обеспечения устойчивости процесса элиминации важно последовательное продолжение существующей политики», — говорится в информации, распространённой министерством здравоохранения.

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