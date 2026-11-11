Глава Минздрава Грузии Сарджвеладзе встретился с представителями международной миссии ВОЗ

Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с представителями международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по международной валидации элиминации вирусных гепатитов.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения, руководитель ведомства вместе с международными экспертами обсудил достигнутый прогресс в направлении борьбы с вирусными гепатитами, проведённые мероприятия и важные результаты, имеющиеся в процессе элиминации.

«Особое внимание было уделено процессу международной валидации, целью которого является оценка достижений Грузии в соответствии с критериями, необходимыми для подтверждения статуса страны, свободной от гепатита С.