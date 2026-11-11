Миканадзе обсудил с руководством Ланьчжоуского университета перспективы углубления сотрудничества

По информации пресс-службы Министерства образования, на встрече стороны говорили о значении стратегического сотрудничества и многолетних дружественных отношений, существующих между Грузией и Китаем.

Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе вместе с делегацией посетил Ланьчжоуский университет (Lanzhou University – LZU) в Китайской Народной Республике.

«Особое внимание было уделено углублению партнёрства в сфере высшего образования, расширению академических связей между университетами и возможностям реализации совместных образовательных инициатив.

Было отмечено, что Ланьчжоуский университет имеет опыт активного сотрудничества с грузинскими высшими учебными заведениями, что создаёт прочную основу для развития существующего партнёрства», — говорится в информации министерства образования.

В рамках встречи также обсудили деятельность институтов Конфуция, действующих в грузинских университетах, и перспективы их дальнейшего развития.

«Стороны подчеркнули роль указанных институтов в направлении популяризации китайского языка и культуры, укрепления академических отношений и расширения образовательных связей между странами.

Речь также шла о многолетнем успешном сотрудничестве между Ланьчжоуским университетом и Alte University на базе Института Конфуция, а также о возможностях его расширения по различным академическим направлениям», — говорится в информации министерства образования.

По их же информации, в завершение встречи стороны договорились о реализации совместных образовательных и научных проектов с целью углубления и расширения будущего партнёрства.

Во встрече приняли участие представители Ланьчжоуского университета, Alte University и посольства Грузии в Китайской Народной Республике.