Григол Гегеля: Мы наблюдаем театр абсурда – истец хочет обвинить нас в том, что совершал сам

Истцы хотят обвинить нас во всём том, чем сами занимались на протяжении многих лет — В то же время этот режим пытается узаконить внешнюю политику, которая порадует Россию, и заявить миллиону граждан Грузии, что их выбор является неправильным и неконституционным, — об этом в беседе с журналистами заявил секретарь по внешним вопросам партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия.

По его словам, в деле в качестве доказательств представлены не имеющие отношения к нему материалы. Именно по этой причине вчера их ходатайство об исследовании доказательств и улик не было удовлетворено.

«Как и в предыдущие дни, сегодня мы также готовы защищать наш выбор и право миллиона граждан Грузии на свободное волеизъявление. Мы готовы защищать свободное грузинское государство, однако, к сожалению, в этом здании мы наблюдаем театр абсурда. Истцы хотят обвинить нас во всём том, чем сами занимались на протяжении многих лет. В то же время этот режим пытается узаконить внешнюю политику, которая порадует Россию, и заявить миллиону граждан Грузии, что их выбор является неправильным и неконституционным.

Всё это основано на непонятных бредовых утверждениях из заключения Цулукиани, а также на непонятно откуда взятых, не имеющих отношения к делу, ненадлежащих и неподходящих уликах и доказательствах. Вчера мы потребовали их исследовать, на что режим „Грузинской мечты“ отреагировал категорически отрицательно, поскольку знает, что в этом деле нет никаких улик и доказательств. Всё это представляет собой совокупность политических заявлений, и они пытаются выиграть дело посредством политических дебатов, а не юридических аргументов», — заявил Гегелия.