Григол Гегеля: Мы наблюдаем театр абсурда – истец хочет обвинить нас в том, что совершал сам
Истцы хотят обвинить нас во всём том, чем сами занимались на протяжении многих лет — В то же время этот режим пытается узаконить внешнюю политику, которая порадует Россию, и заявить миллиону граждан Грузии, что их выбор является неправильным и неконституционным, — об этом в беседе с журналистами заявил секретарь по внешним вопросам партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия.
По его словам, в деле в качестве доказательств представлены не имеющие отношения к нему материалы. Именно по этой причине вчера их ходатайство об исследовании доказательств и улик не было удовлетворено.
«Как и в предыдущие дни, сегодня мы также готовы защищать наш выбор и право миллиона граждан Грузии на свободное волеизъявление. Мы готовы защищать свободное грузинское государство, однако, к сожалению, в этом здании мы наблюдаем театр абсурда. Истцы хотят обвинить нас во всём том, чем сами занимались на протяжении многих лет. В то же время этот режим пытается узаконить внешнюю политику, которая порадует Россию, и заявить миллиону граждан Грузии, что их выбор является неправильным и неконституционным.
Всё это основано на непонятных бредовых утверждениях из заключения Цулукиани, а также на непонятно откуда взятых, не имеющих отношения к делу, ненадлежащих и неподходящих уликах и доказательствах. Вчера мы потребовали их исследовать, на что режим „Грузинской мечты“ отреагировал категорически отрицательно, поскольку знает, что в этом деле нет никаких улик и доказательств. Всё это представляет собой совокупность политических заявлений, и они пытаются выиграть дело посредством политических дебатов, а не юридических аргументов», — заявил Гегелия.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Делегация Грузии провела встречу в Пекинском университете иностранных языков
Делегация Грузии, находящаяся с официальным визитом в Китайской Народной Республике, провела встречу в Пекинском университете иностранных языков.…
Нодар Чачуа: На мою семью оказывается беспрецедентное давление
В отношении моей семьи оказывается беспрецедентное давление, главная причина удержания моей супруги под стражей — оказание давления на меня — Полиция…
Парламент Грузии сокращает собственный бюджет на 2026 год, но увеличивает на 2027 год
Парламент Грузии сокращает собственный бюджет на 2026 год на 10 млн лари. В рамках бюджета на 2027 год парламент, напротив, запрашивает…
Миканадзе обсудил с руководством Ланьчжоуского университета перспективы углубления сотрудничества
Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе вместе с делегацией посетил Ланьчжоуский университет (Lanzhou University – LZU) в…
Глава Минздрава Грузии Сарджвеладзе встретился с представителями международной миссии ВОЗ
Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с представителями международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по…
Григол Гегелия: Мы продолжаем процесс и будем бороться до конца, освободим страну от «Грузинской мечты»
Мы продолжаем процесс и будем бороться до конца. Есть ожидание, что освободим эту страну от «Грузинской мечты», — заявил после завершения заседания…