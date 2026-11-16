В Конституционном суде возобновилось рассмотрение иска «Грузинской мечты» о запрете оппозиционных партий

В Конституционном суде возобновилось рассмотрение иска «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий.

Процесс продолжается в режиме вопросов и ответов, и на данном этапе на вопросы судьей отвечает лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

Для справки, рассмотрение иска в Конституционном суде началось 21 октября. Дело рассматривает пленум Конституционного суда в составе семи судей. Иск, представленный в Конституционный суд, подписали 88 депутатов парламента. На основании их иска суд должен рассмотреть вопрос о признании неконституционными следующих пяти политических объединений: «Единство — Национальное движение»; «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа»; «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу!»; «Партия федералистов» и партия «Гахария за Грузию».

К конституционному иску приложено заключение временной следственной комиссии, созданной в парламенте XI созыва.