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Политика

Кобахидзе: Первая встреча между представителями Грузии и России «будет, предположительно, очень скоро»

о информации премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, первая встреча между его специальным представителем по вопросам отношений с Россией Георгием Зурабашвили и представителем российской стороны, заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным «будет, предположительно, очень скоро».

Как он заявил журналистам, информация о том, где состоится первая встреча представителей двух сторон, будет опубликована.

«Что касается дипломатических отношений, мы неоднократно комментировали это, у восстановления этих отношений есть свой естественный барьер. Это оккупация территорий нашей страны и т.н. признание двух оккупированных регионов т.н. государствами. Соответственно, наше решение здесь пересмотрено не будет, не может быть пересмотрено.

Что касается отношений между нашим спецпредставителем и спецпредставителем России, их заместителем министра иностранных дел, эти отношения будут активно продолжаться. Разговор будет по всем темам. Говорить будут о всех вопросах, которые предусмотрены этим форматом.

[Первая встреча] будет, наверное, очень скоро, предположительно, очень скоро, где и когда будет — мы поделимся с вами информацией. Может быть, это будет не в Тбилиси и не в Москве, может, в другом месте. Мы поделимся информацией по этому поводу с общественностью», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Для справки, Ираклий Кобахидзе назначил Георгия Зурабашвили специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией 21 октября. Сегодня же в СМИ со ссылкой на российское издание «Известия» распространяется информация, что со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгием Зурабашвили «контакт уже установлен». Москву на переговорах с Зурабашвили представляет заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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