Кобахидзе: Первая встреча между представителями Грузии и России «будет, предположительно, очень скоро»

о информации премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, первая встреча между его специальным представителем по вопросам отношений с Россией Георгием Зурабашвили и представителем российской стороны, заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным «будет, предположительно, очень скоро».

Как он заявил журналистам, информация о том, где состоится первая встреча представителей двух сторон, будет опубликована.

«Что касается дипломатических отношений, мы неоднократно комментировали это, у восстановления этих отношений есть свой естественный барьер. Это оккупация территорий нашей страны и т.н. признание двух оккупированных регионов т.н. государствами. Соответственно, наше решение здесь пересмотрено не будет, не может быть пересмотрено.