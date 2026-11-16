Урсула фон дер Ляйен: Расширение имеет решающее значение, поскольку оно не только привлекает новых членов, но и укрепляет и усиливает Евросоюз

По её словам, история показала, что расширение укрепляет и обогащает не только новых членов, но и Евросоюз в целом.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Форуме по вопросам расширения ЕС, рассказала о новой исторической возможности расширения Евросоюза, вызовах в сфере безопасности, экономических выгодах и прогрессе стран-кандидатов.

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, после расширения 2004 года реальные зарплаты в новых странах-членах удвоились, а доход на душу населения в Евросоюзе в целом вырос на 10%. Она также сравнила примеры Польши и Беларуси, отметив, что благодаря выбору европейского пути интеграции сегодня ВВП на душу населения в Польше почти в три раза превышает аналогичный показатель Беларуси.

«Главный урок расширения заключается в следующем: оно не просто перераспределяет благосостояние, а создаёт дополнительные возможности для его увеличения. Присоединение новых членов к европейской семье сделало наш союз не только более процветающим, но и более сильным. Были бы мы сегодня в лучшем положении для противостояния российской агрессии, если бы не предыдущие этапы расширения?» — отметила президент Еврокомиссии.

По её оценке, впервые за последние годы появилась реальная перспектива расширения, а страны-кандидаты также внесут значительный вклад в развитие Евросоюза.

«Впервые за многие годы перед нами открылась реальная перспектива расширения. Черногория приближается к финишной черте переговоров о вступлении. Албания добивается впечатляющего прогресса. Молдова и Украина, несмотря на чрезвычайное давление, продолжают продвигаться по европейскому пути.

Расширение — это не только то, что Европа предлагает новым членам, но и то, что они привносят в Европу. Украинские инженеры помогают нам развивать оборонные технологии, а у молдаван нам есть чему поучиться в вопросах защиты демократии от иностранного вмешательства», — заявила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также уделила внимание модернизации процесса расширения и отметила, что сам Евросоюз должен усовершенствовать процесс принятия решений, чтобы после расширения оставаться более оперативным и эффективным.

По её словам, для стран-кандидатов ЕС внедряет принцип «постепенной интеграции», который предусматривает открытие секторов единого рынка и предоставление инвестиций в обмен на проведение реформ. Вместе с тем она подчеркнула необходимость введения строгих гарантий соблюдения обязательств после вступления в Евросоюз.

«Принцип прост: прогресс в проведении реформ приводит к прогрессу в интеграции и открытию новых рынков для обеих сторон. И наконец, обязательства, взятые на себя до вступления в ЕС, должны соблюдаться и после него. Фундаментальные принципы, такие как верховенство закона, должны соблюдаться ежедневно. Именно поэтому мы выступаем с инициативой введения более строгих гарантий соблюдения обязательств после вступления», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В завершение выступления она отметила, что единая Европа — это не просто более крупный единый рынок, а континент, объединённый общими ценностями и судьбой. Президент Еврокомиссии призвала лидеров проявить смелость и дальновидность.