Гегелия: Все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для провозглашения нейтралитета
Все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для провозглашения нейтралитета, что является следующим губительным для нашего государства шагом «Грузинской мечты», — заявил секретарь по внешним связям «Лело — Сильной Грузии» Григол Гегелия в беседе с журналистами в Конституционном суде.
По его словам, сегодня в зале суда судят не политические партии, а грузинское государство и право выбора миллиона грузин.
«Мы продолжаем борьбу, чтобы каждый грузин увидел правду. Их абсолютное большинство очень хорошо знает, и правда в том, что этот режим предает интересы страны, конституцию. Этот режим открыто и нескрываемо предал 78-ю статью конституции, то обязательство, которое он взял перед грузинским народом и европейцами. Мы, конечно же, готовы со всеми аргументами, вопросами и ответами, чтобы защитить нашу позицию, защитить право выбора миллиона грузин, поскольку сегодня здесь не судят политические партии, сегодня здесь судят грузинское государство, и все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для объявления нейтралитета, что является следующим губительным для нашего государства шагом «Грузинской мечты»», — заявляет Григол Гегелия.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Ника Гварамия пригласил судей Конституционного суда на акцию 28 ноября: можете прийти, она в поддержку Евросоюза
28 ноября уже анонсирована акция, можете прийти, это акция в поддержку Евросоюза, — так обратился лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия к судьям…
Гарибашвили отказался от встречи со следователем и требует начала расследования по своим публичным заявлениям
Бывший премьер-министр Грузии требует начать расследование по факту его публичных заявлений — как сообщил адвокат Сосо Бараташвили после выхода из…
Омбудсмен представил Конституционному суду заключение «друга суда» по делу о запрете партий
Аппарат Народного защитника Грузии представил Конституционному суду заключение «друга суда» (Amicus Curiae) в связи с вопросом запрета политических…
Кобахидзе: публичная полемика духовенства и власти вредит и Церкви, и стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что публичная полемика между светскими и духовными властями «наносит ущерб как Церкви, так и…
Урсула фон дер Ляйен: Расширение имеет решающее значение, поскольку оно не только привлекает новых членов, но и укрепляет и усиливает Евросоюз
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Форуме по вопросам расширения ЕС, рассказала о новой исторической возможности расширения…
Кобахидзе: Первая встреча между представителями Грузии и России «будет, предположительно, очень скоро»
о информации премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, первая встреча между его специальным представителем по вопросам отношений с Россией Георгием…