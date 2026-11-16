Гегелия: Все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для провозглашения нейтралитета

Все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для провозглашения нейтралитета, что является следующим губительным для нашего государства шагом «Грузинской мечты», — заявил секретарь по внешним связям «Лело — Сильной Грузии» Григол Гегелия в беседе с журналистами в Конституционном суде.

По его словам, сегодня в зале суда судят не политические партии, а грузинское государство и право выбора миллиона грузин.

«Мы продолжаем борьбу, чтобы каждый грузин увидел правду. Их абсолютное большинство очень хорошо знает, и правда в том, что этот режим предает интересы страны, конституцию. Этот режим открыто и нескрываемо предал 78-ю статью конституции, то обязательство, которое он взял перед грузинским народом и европейцами. Мы, конечно же, готовы со всеми аргументами, вопросами и ответами, чтобы защитить нашу позицию, защитить право выбора миллиона грузин, поскольку сегодня здесь не судят политические партии, сегодня здесь судят грузинское государство, и все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для объявления нейтралитета, что является следующим губительным для нашего государства шагом «Грузинской мечты»», — заявляет Григол Гегелия.