Кобахидзе: публичная полемика духовенства и власти вредит и Церкви, и стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что публичная полемика между светскими и духовными властями «наносит ущерб как Церкви, так и стране». Так глава правительства прокомментировал резкую критику «Грузинской мечты», прозвучавшую на одной из проповедей митрополита Руиси и Урбниси Иоби (Акиашвили), и последовавшей за этим волной нападок на первосвященника.

«Что касается этого заявления [митрополита Иоби], я бы сказал так: публичная полемика между священнослужителем и властью наносит ущерб как церкви, так и стране. Соответственно, мы не собираемся вступать в эту полемику, и я также призываю всех не быть инициаторами подобных споров.

На протяжении всех этих лет мы делали все возможное, чтобы защитить церковь от нападок, и надеемся, что в будущем процессы продолжатся именно так, как это максимально отвечает интересам Церкви и государства», – заявил Кобахидзе.