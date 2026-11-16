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Грузия Online
Политика

Кобахидзе: публичная полемика духовенства и власти вредит и Церкви, и стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что публичная полемика между светскими и духовными властями «наносит ущерб как Церкви, так и стране». Так глава правительства прокомментировал резкую критику «Грузинской мечты», прозвучавшую на одной из проповедей митрополита Руиси и Урбниси Иоби (Акиашвили), и последовавшей за этим волной нападок на первосвященника.

«Что касается этого заявления [митрополита Иоби], я бы сказал так: публичная полемика между священнослужителем и властью наносит ущерб как церкви, так и стране. Соответственно, мы не собираемся вступать в эту полемику, и я также призываю всех не быть инициаторами подобных споров.

На протяжении всех этих лет мы делали все возможное, чтобы защитить церковь от нападок, и надеемся, что в будущем процессы продолжатся именно так, как это максимально отвечает интересам Церкви и государства», – заявил Кобахидзе.

Он также прокомментировал нецензурную брань, прозвучавшую в адрес митрополита Иоби со стороны активного сторонника «Грузинской мечты», в прошлом ее PR-менеджера Лаши Нацвлишвили. По словам премьера, для него «подобного рода грубые, оскорбительные высказывания неприемлемы».

«Лаша Нацвлишвили не имеет никакого отношения к партии. В свое время он играл серьезную роль, однако сегодня никаких связей нет. Что касается конкретного высказывания, по данному факту начато производство — это дело компетентных ведомств, и именно они примут решение».

Напомним, митрополит Иоби в своей проповеди от 10 ноября подверг резкой критике как правительство Грузии, так и представителей церковной иерархии. Он назвал действующую власть «неверующей и невоцерковлённой» и заявил о попытках сращивания церкви и государства. Иоби также заявил, что большинство представителей духовенства по условиям жизни и уровню обслуживания уподобились чиновникам.

Отдельно митрополит заявил, что нынешняя власть исчерпала свои возможности, а Грузии необходимо в будущем избрать более достойное руководство. При этом он напомнил, что ранее сам поддерживал приход «Грузинской мечты» к власти, считая её меньшим злом по сравнению с альтернативой.

Резкая критика митрополита вызвала болезненную реакцию со стороны представителей провластного лагеря и связанных с ним медиаресурсов. В свою очередь часть духовенства высказалась в поддержку главы епархии Урбниси и Руиси.

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