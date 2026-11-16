Омбудсмен представил Конституционному суду заключение «друга суда» по делу о запрете партий
Аппарат Народного защитника Грузии представил Конституционному суду заключение «друга суда» (Amicus Curiae) в связи с вопросом запрета политических партий — информацию распространяет аппарат Народного защитника.
По их сведениям, целью документа является выявление путем рассмотрения соответствующих стандартов тех основных правовых аспектов, которые помогут суду надлежащим образом оценить представленный иск о запрете политических партий.
«24 сентября члены парламента Грузии подали конституционный иск, в котором требуется признать неконституционными и запретить пять оппозиционных политических партий. Исходя из того, что рассмотрение подобного иска является новшеством для правовой системы Грузии, Народный защитник решил представить Конституционному суду Грузии заключение друга суда (Amicus Curiae).
В заключении друга суда обобщена релевантная практика Европейского суда по правам человека относительно сферы, защищаемой свободой объединений, и ее правомерного ограничения. Таким образом, целью документа является выявление путем анализа соответствующих стандартов основных правовых аспектов, которые помогут суду должным образом оценить представленный иск о запрете политических партий», — отмечается в информации.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Ника Гварамия пригласил судей Конституционного суда на акцию 28 ноября: можете прийти, она в поддержку Евросоюза
28 ноября уже анонсирована акция, можете прийти, это акция в поддержку Евросоюза, — так обратился лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия к судьям…
Гарибашвили отказался от встречи со следователем и требует начала расследования по своим публичным заявлениям
Бывший премьер-министр Грузии требует начать расследование по факту его публичных заявлений — как сообщил адвокат Сосо Бараташвили после выхода из…
Кобахидзе: публичная полемика духовенства и власти вредит и Церкви, и стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что публичная полемика между светскими и духовными властями «наносит ущерб как Церкви, так и…
Урсула фон дер Ляйен: Расширение имеет решающее значение, поскольку оно не только привлекает новых членов, но и укрепляет и усиливает Евросоюз
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Форуме по вопросам расширения ЕС, рассказала о новой исторической возможности расширения…
Гегелия: Все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для провозглашения нейтралитета
Все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для провозглашения нейтралитета, что является следующим…
Кобахидзе: Первая встреча между представителями Грузии и России «будет, предположительно, очень скоро»
о информации премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, первая встреча между его специальным представителем по вопросам отношений с Россией Георгием…