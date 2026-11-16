Омбудсмен представил Конституционному суду заключение «друга суда» по делу о запрете партий

Аппарат Народного защитника Грузии представил Конституционному суду заключение «друга суда» (Amicus Curiae) в связи с вопросом запрета политических партий — информацию распространяет аппарат Народного защитника.

По их сведениям, целью документа является выявление путем рассмотрения соответствующих стандартов тех основных правовых аспектов, которые помогут суду надлежащим образом оценить представленный иск о запрете политических партий.

«24 сентября члены парламента Грузии подали конституционный иск, в котором требуется признать неконституционными и запретить пять оппозиционных политических партий. Исходя из того, что рассмотрение подобного иска является новшеством для правовой системы Грузии, Народный защитник решил представить Конституционному суду Грузии заключение друга суда (Amicus Curiae).

В заключении друга суда обобщена релевантная практика Европейского суда по правам человека относительно сферы, защищаемой свободой объединений, и ее правомерного ограничения. Таким образом, целью документа является выявление путем анализа соответствующих стандартов основных правовых аспектов, которые помогут суду должным образом оценить представленный иск о запрете политических партий», — отмечается в информации.