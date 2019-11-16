

В Грузии ветряную электростанцию продали с аукциона

16.11.2019 12:47





Государство продало единственную в Грузии ветряную электростанцию «Картли» за 14,4 миллионов долларов. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



По итогам аукциона, 100-процентная доля электростанции перешла в руки «Компании ветра Грузии», владельцем которой является АО «Капитал Грузии». Начальная стоимость объекта составляла 14,25 миллиона долларов. Аукцион был объявлен «Фондом развития грузинской энергетики» и «Корпорацией нефти и газа Грузии», которые функционируют при Минэкономики.



Ветряная станция «Картли» мощностью 20 МВт установлена близ города Гори (регион Шида-Картли). На ее строительство Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в размере 24 миллионов долларов. Станция официально вошла в эксплуатацию 20 декабря 2016 года.



Возобновляемая энергетика - приоритет правительства Грузии. По данным Минэкономики, в 2020 году в стране начнут работать пять новых ветряных электростанций общей мощностью 270 мегаватт (МВт). Уже к концу 2020 года Грузия сможет получить от ветряных электростанций 332 МВт, к 2025 году - 665 МвТ, а к 2030 году более 1,3 тысячи МВт.



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