

Суд установил для бывшего гендиректора «Рустави-2» залог в 40 тыс лари

11.08.2019 10:23





Тбилисский городской суд избрал залог в размере 40 тысяч лари (13,6 тысячи долларов) в качестве меры пресечения для бывшего гендиректора рейтинговой оппозиционной компании «Рустави 2» Ники Гварамия.



9 августа прокуратура Грузии официально предъявила Гварамия обвинения в «использовании руководящих, представительских или других специальных полномочий на предприятии или в иной организации в целях извлечения выгоды, повлекшее значительный ущерб». Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.



Сегодня Генеральная прокуратура Грузии обратилась к Тбилисскому городскому суду с ходатайством об установлении в качестве меры пресечения для Гварамия залога в размере 80 тысяч лари (27,3 тысячи долларов). Кроме того, сторона обвинения настаивала на том, чтобы суд запретил Гварамия покидать Грузию без уведомления следственных органов до окончания расследования.



Предварительное заседание, начавшееся в 20:00, продолжалось почти шесть часов.



Прокурор дела на заседании заявил, что мера пресечения, о которой они ходатайствуют, являются гарантией того, что бывший гендиректор «Рустави 2» не попытается скрыться от следствия или повлиять на свидетелей. Кроме того, в прокуратуре выразили уверенность, что 80 тысяч лари — это та сумма, которую Гварамия сможет заплатить, исходя из размера его последней зарплаты на должности генерального директора телеканала и с учетом стоимости принадлежащего ему имущества.



Накануне Гварамия заявил, что не собирается выполнять ни одного решения суда, кроме заключения или освобождения. Он повторил это и на заседании, отметив, что не намерен выплачивать залог. Официально эту же позицию озвучил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.



Судья Георгий Кератишвили, который вел заседание, частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Наряду с залогом, суд согласился с требованием о запрете на выезд за границу без предупреждения.



После оглашения приговора Гварамия сообщил журналистам, что намерен обжаловать решение о предварительной мере пресечения в апелляционном суде.



На выплату залога у Гварамия есть 30 дней. Если в установленные законом сроки, он не сделает этого, прокуратура сможет повторно обратиться к суду, потребовав изменить меру пресечения на более строгую.



1 августа прокуратура Грузии сообщила о начале расследования по факту возможного присвоения денег и имущества «Рустави 2» с использованием служебного положения. Дело завели на основании жалобы, поступившей от бывшей владелицы девятипроцентной доли «Рустави 2» Нино Нижарадзе 16 июля.



Прокуратура Грузии утверждает, что на должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия «злоупотреблял своими руководящими и представительскими полномочиями», действовал недобросовестно и не в интересах телекомпании. По версии следствия, в начале 2015 года Гварамия от имени «Рустави 2» заключил контракт на размещение рекламы с компанией «Интер медиа плюс», которая принадлежит его друзьям. Согласно условиям договора, плата за уступку права на размещение коммерческой рекламы, должна была происходить ежемесячно, в заранее оговоренном размере, независимо от объема коммерческой рекламы, фактически потребляемой «Интер медиа плюс». Как утверждается, Гварамия намеренно не потребовал вернуть 6,8 миллиона лари в определенный договором срок, предоставив возможность владельцам «Интер медиа плюс» аккумулировать на своих счетах крупные суммы, полученные от размещения рекламы, и не выплачивать их телекомпании.



Сам Гварамия назвал процесс «позорным», а начатое против него уголовное дело «сшитым». Более того, бывший гендиректор «Рустави 2» считает, что вынесенное против него обвинительное заключение должно стать основанием для привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников прокуратуры.



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