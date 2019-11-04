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Владыка Петр: Мне не за что каяться перед патриархом
04.11.2019 15:22
Считаю, что мне не за что каяться перед патриархом, - об этом бывший митрополит Чкондидский Петр Цаава заявил на пресс-конференции в епархии в Мартвили.
По его словам, теперь он либо должен быть наказан за клевету, либо выдвинутые им обвинения должны быть подтверждены по каноническому закону.
Владыка Петр Цаава заявляет, что готов к любому наказанию.
«Несправедливые наказания уже начались, серии продолжатся. Я готов к любому вызову…
Мы всю свою жизнь должны провести в раскаянии, до второго пришествия и никогда не забывать слова Иоанна Крестителя, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», - отметил владыка Петре Цаава.
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