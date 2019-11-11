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Владыка Петрэ: священнослужители в алтаре насиловали прислужников
11.11.2019 16:01
Бывший митрополит Чкондидcкий Петрэ (Цаава) обрушился с новыми обвинениями в содомии на представителей Церкви. По словам священнослужителя, ему известны факты, когда духовные лица насиловали прислужников прямо в алтаре.
При этом владыка Петрэ вновь выступил с обвинениями и в адрес самого Католикоса-Патриарха всея Грузии. По словам бывшего митрополита, Илия Второй просил протоиерея Георгия Мамаладзе показать ему «фильмы с содомским грехом». Священнослужитель утверждает, что прокуратура нашла ссылки на такие видео в телефоне Мамаладзе, но тот отказался отвечать, как они оказались в истории его браузера.
«Он не ответил, а я отвечу. Он говорил, что Католикос неоднократно по вечерам просил его показать ему такие фильмы. Я отвечаю за эти обвинения», — сказал владыка Петрэ в эфире телеканала Mtavari Arkhi.
Напомним, впервые публично о гомосексуализме в Церкви Петрэ Цаава заявил после скандального заседания Священного Синода 31 октября. Тогда он обвинил Католикоса-Патриарха в «мужеложстве и педерастии». Позже масла в огонь подлили слова священнослужителя Георгия Схиладзе, заявив, что в содомском грехе погряз и митрополит Зосимэ (Шиошвили). Тот якобы, будучи ректором Духовной академии, приставал к одному из студентов. А 10 ноября телеведущий Георгий Габуния рассказал, что также становился жертвой харассмента со стороны духовного лица.
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