

В Телави открылся координационный штаб сбора урожая винограда

22.08.2020 19:27





С целью содействия организованному и успешному проведению сбора урожая винограда 2020 года, в Телави открылся координационный штаб, — сообщает правительство Грузии.



«Примечательно, что в ситуации, созданной пандемией, государство субсидирует ртвели 2020 года для поддержки виноградарства и виноделия.



Согласно решению правительства, субсидию получат винодельческие компании, которые закупят и переработают не менее 1000 тонн винограда сортов Ркацители или Кахури мцване урожая 2020 года, выращенного в регионе Кахети.



Более подробно об условиях субсидирования ртвели можно узнать по номеру горячей линии — 1501.





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