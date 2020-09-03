|
|
|
Почти 10% — в Грузии дорожает почти все, включая еду, технику и транпорт
03.09.2020 17:46
Национальная статистическая служба Грузии («Сакстат») публикует данные, согласно которым в августе среднегодовая инфляция составила 5,7%.
Что подешевело и подорожало за август?
По сведениям ведомства, в августе подешевели продукты и безалкогольные напитки на 0,5 процентов.
Цены уменьшились на фрукты с виноградом и овощи — на 10,6 и 2,8 процентов соответственно. Также подешевели чай, кофе и какао на 0,7 процентов. На 2,2 процента подорожали яйца, молочные продукты и сыр.
За август также наблюдается рост цен на транспорт и его эксплуатацию в 1,8 процентов.
Годовая инфляция — подорожало почти все
Общий рост цен на продукты за этот год составил 9,2 процента.
Среднегодовые цены увеличились на фрукты и виноград — 18 процентов, кофе, чай и какао — 14,9% процентов, молоко, сыр и яйца — 11,7 процентов, рыбу — 13,5 процентов, масло и жир — 11,9 процентов, мясо и мясопродукты — 8,8 процентов, минеральную воду, безалкогольные напитки и натуральные соки — 9 процентов, хлеб и хлебопродукты — 9 процентов, алкогольные напитки и табачные изделия — 8,9 процентов, мебель, технику и вещи для дома — 9,7 процентов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна