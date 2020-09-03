

Почти 10% — в Грузии дорожает почти все, включая еду, технику и транпорт

03.09.2020 17:46





Национальная статистическая служба Грузии («Сакстат») публикует данные, согласно которым в августе среднегодовая инфляция составила 5,7%.



Что подешевело и подорожало за август?



По сведениям ведомства, в августе подешевели продукты и безалкогольные напитки на 0,5 процентов.



Цены уменьшились на фрукты с виноградом и овощи — на 10,6 и 2,8 процентов соответственно. Также подешевели чай, кофе и какао на 0,7 процентов. На 2,2 процента подорожали яйца, молочные продукты и сыр.



За август также наблюдается рост цен на транспорт и его эксплуатацию в 1,8 процентов.



Годовая инфляция — подорожало почти все



Общий рост цен на продукты за этот год составил 9,2 процента.



Среднегодовые цены увеличились на фрукты и виноград — 18 процентов, кофе, чай и какао — 14,9% процентов, молоко, сыр и яйца — 11,7 процентов, рыбу — 13,5 процентов, масло и жир — 11,9 процентов, мясо и мясопродукты — 8,8 процентов, минеральную воду, безалкогольные напитки и натуральные соки — 9 процентов, хлеб и хлебопродукты — 9 процентов, алкогольные напитки и табачные изделия — 8,9 процентов, мебель, технику и вещи для дома — 9,7 процентов.



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