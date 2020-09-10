

Турнава: экономика Грузии не выдержит второго локдауна

10.09.2020 15:12

СОВА



По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, экономика Грузии не выдержит еще одних жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.



«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы не возникла необходимость в дальнейших масштабных и жестких мерах, через которые мы уже прошли. Наша экономика, не выдержит такого удара во второй раз», — отметила Турнава.



При этом глава Минэкономики заявила, что т.н. вторая волна в Грузии, вероятно, уже началась.



«К сожалению, вторая волна, которую прогнозируют эпидемиологи всего мира, в Грузии уже началась <…> Мы не можем обещать населению, что коронавирус исчезнет, ​​это невозможно, но мы пообещали, что научимся жить в условиях пандемии и эпидемии», — сказала Турнава.



Напомним, в связи с высоким приростом числа инфицированных, в Грузии вновь введены определенные ограничения. В частности, с 10 сентября в масштабах страны запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых пространствах. Речь идет о свадьбах, юбилеях, поминках и пр. Кроме того, вводятся ограничения и на общественные мероприятия на свежем воздухе. Максимально допустимое количество человек, которые смогут собираться под открытым небом – 200. В целях предотвращения распространения COVID-19 запрещены также собрания в ночных клубах под открытым небом. А все мероприятия в рамках «Тбилисоба 2020» отменены.



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