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Турнава: У нашей экономики довольно серьезные проблемы
18.09.2020 16:48
Грузия стала одной первых стран в регионе, где начала восстанавливаться экономика, пострадавшая в период пандемии. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 18 сентября сделала министр экономики Грузии Натия Турнава, выступая перед депутатами парламента страны.
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Она отметила, что Грузия не изолирована от мировой экономики, а потому глобальные проблемы, начавшиеся из-за пандемии коронавируса, стали причиной экономического кризиса в стране.
«У нашей экономики довольно серьезные проблемы, но Грузия одна из первых в регионе, где есть признаки оздоровления экономики. Не все так хорошо, перед нами стоит большая проблема, но уже есть первые признаки восстановления», — сказала Турнава.
По мнению министра, добиться скорейшего восстановления экономики грузинскому правительству удалось благодаря быстрым и точным действиям по профилактике распространения коронавируса. Это позволило государству перейти к этапу сосуществования с пандемией, не останавливая деятельность предприятий.
Стоит отметить, что в Грузии представители властей с 17 сентября стали выступать с заявлениями, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, масштабных и строгих ограничений в стране не будет.
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