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Сесиашвили: Соответствующие структуры Грузии не подтверждают информацию «Daily Mail»
11.05.2020 10:33
По словам председателя комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, компетентные органы Грузии не подтверждают информацию, опубликованную в издании Daily Mail.
Британское издание пишет со ссылкой на собственный источник, что хакеры, похитившие информацию о британских медицинских исследованиях, базируются в Грузии и связаны с российскими службами безопасности.
Комментируя статью Ираклий Сесиашвили также ответил на заявления оппонентов правительства в связи с публикацией в Daily Mail.
«Это одна из вредительских серий наших оппонентов, которые очень желают причинить вред имиджу Грузии, втянуть страну в скандал и ажитируют эту тему. Если информация, распространенная Daily Mail, была реальной, то соответствующие структуры Грузии были бы проинформированы, потому что наши соответствующие структуры тесно сотрудничают со своими британскими коллегами, и у нас есть хороший опыт, когда Россия осуществила кибератаку на Грузию. Соответствующие структуры не подтверждают эту информацию. Мы в очередной раз разочаруем наших оппонентов, что Грузия никоим образом не фигурирует в этом негативном событии, хотя они этого желают», — сказал Сесиашвили.
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