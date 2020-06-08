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Самолет ВВС Германии доставил в Тбилиси грузинского военного
08.06.2020 13:40
Самолет немецких военно-воздушных сил Airbus A 400M доставил в Тбилиси из афганского города Мазари-Шариф грузинского военного. Информацию об этом распространяет посольство Германии в Грузии.
По информации дипведомства, военнослужащий находился с грузинским контингентом на севере Афганистана для выполнения миссии, когда тяжело заболел.
«Его болезнь не связана с коронавирусом, но настолько серьёзная, что стало необходима его транспортировка в Тбилиси. Грузинские солдаты уже 5 лет вместе с немецкими военнослужащими выполняют на севере Афганистана миротворческую миссию в рамках операции НАТО Resolute Support», — говорится в заявлении посольства.
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