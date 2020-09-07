

В Грузии начались многонациональные военные учения «Достойный партнер 2020»

07.09.2020 13:00





Многонациональные учения «Достойный партнер 2020» открылись гимном Грузии на строевой площадке IV механизированной бригады Сил обороны Грузии. Участвующий в учениях личный состав, выстроенный в коробки, приветствовали премьер-министр Грузии Георгий Гахария, министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили.



Как сообщает Минобороны Грузии, выступая с речью они акцентировали внимание на важности партнерства и проведении многонациональных учений в Грузии, вносящих вклад в международную безопасность и укрепление стабильности в Черноморском регионе.



«До словесного обращения руководитель учений, полковник Роланд Дзнеладзе рапортовал командующему Сил обороны Грузии, генерал-майору Георгию Матиашвили о готовности личного состава, участвующего в учениях «Достойный партнер 2020». После чего, члены правительства Грузии, представители Сил обороны и дипкорпуса, а также выстроенные в коробки военнослужащие минутой молчания почтили память военных, погибших во время исполнения служебных обязанностей.



Учения «Достойный партнер» в Грузии проводятся в пятый раз. Их цель – улучшение готовности и совместимости между Грузией, США и странами-партнерами, а также внесение вклада в сохранение стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе. Именно поэтому главным посылом учений является «Сила в партнерстве».



В этом году в многонациональных учениях принимают участие более 2700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции. Многонациональные маневры комплексны и предполагают проведение как командно-штабных и полевых учений», - отмечается в информации.



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