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Грабитель покинул «Банк Грузии» с тремя заложниками


21.10.2020   22:11


Правоохранители передали затребованные деньги вооруженному грабителю - он вышел из банка с тремя заложниками и с гранатой в поднятой руке.

Напомним, что сегодня днем в здание филиала "Банка Грузии" в Зугдиди ворвался вооруженный грабитель и взял находившихся там 19 граждан в заложники. Позже он освободил нескольких из них.

Следствие ведется по статьям 179, 236 и 144 - грабеж, незаконное приобретение/хранение/ношение оружия и взятие заложников.


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