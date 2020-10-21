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Грабитель покинул «Банк Грузии» с тремя заложниками
21.10.2020 22:11
Правоохранители передали затребованные деньги вооруженному грабителю - он вышел из банка с тремя заложниками и с гранатой в поднятой руке.
Напомним, что сегодня днем в здание филиала "Банка Грузии" в Зугдиди ворвался вооруженный грабитель и взял находившихся там 19 граждан в заложники. Позже он освободил нескольких из них.
Следствие ведется по статьям 179, 236 и 144 - грабеж, незаконное приобретение/хранение/ношение оружия и взятие заложников.
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