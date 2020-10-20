

В Бакуриани построили три новые канатные дороги Doppelmayr

20.10.2020 22:29





На горнолыжном курорте Бакуриани завершилось строительство трех новых канатных дорог, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.





Канатки построила австрийско-швейцарская компания The Doppelmayr/Garaventa Group по заказу Компании по развитию горных курортов Минэкономики Грузии. С работами канаток на месте ознакомилась глава ведомства Натия Турнава.



«Мы завершили строительство новых канаток на Дидвели в рекордно короткие сроки. Канатки — одна из самых важных частей тех новых инфраструктурных проектов и новой жизни, которую мы даем Бакуриани. Как известно, в 2023 году Бакуриани примет чемпионат мира по фристайлу. Это большая ответственность, на которую мы отвечаем новыми проектами», — заявила Турнава.



По ее словам, в 2021 году в Бакуриани уже пройдут первые соревнования с использованием новых канаток и новых трасс. Это будет первое тестовое мероприятие в кросс-дисциплине — этап Кубка мира по ски-кроссу.



Новые канатные дороги – с шестиместными гондолами. Пропускная способность всех трех канатных дорог составит 5,4 тысячи пассажиров в час, что может быть увеличено до 7,2 тысяч пассажиров. Современные канатные дороги в этом регионе также отличаются тем, что у них есть подземный гараж.



Турнава отметила и инфраструктурное развитие горнолыжного курорта. В Бакуриани построена объездная дорога, отремонтирована новая дорога до трасс Митарби и Кохта. В планах обновление рекреационных зон. Все это, по ее словам, даст больше возможностей принимать больше туристов в Бакуриани, конечно, с соблюдением правил безопасности, а также отметит Грузию на карте спортивных соревнований мирового уровня.



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