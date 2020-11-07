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С 9 ноября в крупных городах Грузии вводится коммендатский час
07.11.2020 14:25
С понедельника, 9 ноября в крупнейших городах Грузии ограничивается передвижение граждан в вечернее время, заявила вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили.
В частности, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижение граждан ограничивается с 22:00 до 5:00.
Ограничения на передвижение распространяются как на пешие прогулки, так и на пользование общественным транспортом и личными автомобилями.
«Ограничение не затронет только международные автомобильные перевозки и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, тех, кто перемещается для работы в стратегически значимых медицинских, фармацевтических и медийных структурах и оказания услуг доставки», — добавил Цкитишвили.
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