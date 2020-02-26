

Грузия переходит на режим пандемической готовности из-за коронавируса

26.02.2020 13:55





Увеличился риск того, что в Грузию проникнет коронавирус, поэтому Минздрав страны переходит на режим пандемической готовности. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.



На этой неделе станет известно о новом постановлении правительства Грузии, в котором будет детально расписано как будут наблюдать за людьми, приехавшими в Грузию из разных стран мира.



На данный момент в Грузии не зафиксирован ни один случай коронавируса. Всемирная организация здравоохранения призывает все страны мира усилить меры для борьбы с распространением вируса.



На днях в инфекционную больницу Тбилиси для изучения были доставлены девять пациентов. Из них двое были гражданами Ирана, где случаи коронавируса зафиксированы в разных регионах страны, а еще семеро являлись гражданами Грузии, прибывшими из Китая. После проведения анализов пятерых пациентов выписали из больницы, так как у них не обнаружился коронавирус. Под наблюдением находилась и 20-летняя девушка, приехавшая из Милана, однако и у нее коронавирус не подтвердился.



Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае составляет 78 064 человек, 29 745 излечились и выписались из больниц, а число погибших достигло 2 715 человек. Таким образом, за последние сутки зарегистрировано 406 новых случаев, 52 человека скончались.



По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1 146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек умерли, выздоровели 22 пациента, анализы 16 734 человек еще обрабатываются.



В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.



Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 – со смертельным исходом.



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