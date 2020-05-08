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Грузия отозвала посла в Украине для консультаций
08.05.2020 12:03
Грузия отозвала посла из Украины для консультаций в связи с назначением экс-президента страны Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в пятницу, 8 мая, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, сообщает Интерфакс-Украина.
"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал министр.
Он заверил, что речи о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства двух стран не идет.
Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Саакашвили вице-премьером Украины. Но после отказа назначить Саакашвили на эту должность Тбилиси выразил Киеву благодарность.
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