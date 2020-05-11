

В Грузии открываются все виды производства и все магазины, кроме торгующих одеждой и обувью

11.05.2020 10:19





По решению правительства, с 11 мая в Грузии открываются все виды производства. Также открываются все магазины, кроме торгующих одеждой и обувью.



«С 11 мая мы откроем все виды производства. Если до сих пор речь шла только лишь о производстве строительных материалов, то с будущей недели мы откроем все виды производства. Кроме того, мы откроем все типы розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход с улицы и не торгуют одеждой и обувью. Это не касается моллов», - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.



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