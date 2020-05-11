

Саакашвили: Украина важнее для Грузии, чем Грузия для Украины

11.05.2020 10:51

"СОВА"



Грузинскому народу грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены. Так считает бывший президент страны Михеил Саакашвили. В интервью телеканалу Mtavari Arkhi политик прокомментировал болезненную реакцию властей Грузии на его назначение главой исполкома Национального совета реформ Украины.



Саакашвили заявил, что Тбилиси больше нуждается в Киеве, а не наоборот. По его словам, большая часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, «к примеру, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, завозится из Украины».



«Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не скажется. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не речи, и Украина этого не сделает».



Бывший президент Грузии также заявил, что против его назначения в Киеве в действительности была Москва. Использовав жаргонное слово, Саакашвили отметил, что имеет в виду не «Грузинскую мечту» и Бидзину Иванишвили, а «серьезных игроков».



«Для России это был очень принципиальный вопрос. Что будут говорить российские шныри – не имеет значения. Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина – независимая страна, а ее президент – полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу – необходимо».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







