

С 23 мая в Грузии отменяются чрезвычайное положение и комендантский час

21.05.2020 14:00





Режим чрезвычайного положения в Грузии заканчивается 23 мая. Декрет президента об объявлении ЧП действует до 22 мая включительно.



Соответственно, ограничения в рамках чрезвычайного положения, в том числе комендантский час, будут действовать 22 мая и снимутся с 23 мая.



Как заявил премьер-министр Георгий Гахария на сегодняшнем заседании правительства, правительство приняло решение не продлевать режим ЧП, как и действие комендантского часа.



По словам Гахария, «вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже и хуже, но в то же время мы обязаны медленно, но очень осторожно возвращать страну к нормальному темпу жизни».



Премьер также пояснил, что правительство уже обратилось к парламенту для разработки соответствующих законодательных рамок.



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