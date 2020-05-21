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С 23 мая в Грузии отменяются чрезвычайное положение и комендантский час


21.05.2020   14:00


Режим чрезвычайного положения в Грузии заканчивается 23 мая. Декрет президента об объявлении ЧП действует до 22 мая включительно.

Соответственно, ограничения в рамках чрезвычайного положения, в том числе комендантский час, будут действовать 22 мая и снимутся с 23 мая.

Как заявил премьер-министр Георгий Гахария на сегодняшнем заседании правительства, правительство приняло решение не продлевать режим ЧП, как и действие комендантского часа.

По словам Гахария, «вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже и хуже, но в то же время мы обязаны медленно, но очень осторожно возвращать страну к нормальному темпу жизни».

Премьер также пояснил, что правительство уже обратилось к парламенту для разработки соответствующих законодательных рамок.

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