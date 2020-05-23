

В Тбилиси назвали недипломатичными заявления министра здравоохранения Армении

23.05.2020 12:39





Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявления главы Минздрава Армении Арсена Торосяна, усомнившегося в грузинской статистике по коронавирусу.



Согласно сообщениям армянских СМИ, Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличается от армянской, причем не с лучшей стороны. Глава Минздрава Армении считает, что небольшое число случаев инфицирования и смертей среди больных коронавирусом в Грузии, можно объяснить особенностями методологии и качеством тестов, проводимых в соседней стране.



В эфире телеканала «Рустави 2» Гамкелидзе сообщил, что был удивлен этими оценками. Глава NCDC сомневается в том, что Торосян действительно мог сделать такое заявление. Гамкрелидзе не исключает, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра.



«Я лично знаю Арсена Торосяна. Немного удивляет, если это заявление было сделано им в этом ракурсе. Напомню, что мы – очень близкие народы, соседи, у нас большая общая история. Немного удивительно слышать от него такие недипломатичные заявления», — заявил Гамкрелидзе.



Торосян также утверждает, что среди граждан, прибывших из Грузии в Армению, было выявлено много больных с COVID-19, в том числе водителей фур. Гамкрелидзе в ответ на это напомнил, что для таких случаев существует регламент «международной конвенции о соблюдении правил здравоохранения Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ), участниками которой являются Грузия и Армения.



Как пояснил руководитель NCDC, если на территории Грузии вирус подтверждается у иностранцев, то власти проинформируют ВОЗ, а также государство, гражданином которой является инфицированный.



«Исходя из этого, если были такие случаи, господин Арсен должен был уведомить Всемирную организацию здравоохранения, а также нас», — сказал Гамкрелидзе.



Он также прокомментировал заявления Торосяна, касавшиеся прозрачности методологии учета смертей в Грузии. При этом Гамкрелидзе отметил, что сегодня в Грузии «тестируются все больные пневмонией во всех госпиталях и все амбулаторные обращения, где ставится диагноз пневмония»



«Он может посмотреть опубликованные нами [данные], которые публикуются на английском языке. Они есть на нашей веб-странице. В наших ежегодных статистических сборниках есть динамика пневмонии. Мы это изучили. У нас нет так называемой «избыточной смертности», которая считается одним из важних [показателей] во время этой пандемии. Она была и есть в Италии, во многих странах, где была высокая смертность. Мы смотрим на это в течение 3-4 месяцев – нет ли у нас «избыточной смертности» в сравнении с 2018, 2019, 2020 годами, в том числе от пневмонии. У нас ее нет», — добавил глава NCDC.



При этом Гамкрелидзе заверил Торосояна, что, когда Национальный центр по контролю заболеваний Грузии приводит статистику по числу проведенных тестов на коронавирус, речь идет только о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестах) и экспресс-тесты, которые считаются менее точными, не учитываются.



«Нет, господин Арсен. Те 46 или 47 тысяч тестов, я не помню точно наши сегодняшние данные, которые мы проводим в стране – все это ПЦР-тесты. Сюда мы не включаем несколько тысяч быстрых тестов, которые используются в медицинских учреждения», — добавил он.



Согласно данным Минздрава Армении, по состоянию на 23 мая число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 6302. Из них выздоровели 2 936 человек, скончались 77. Активными остаются 3 257 случая.



В Армении проведено в общей сложности 49 080 тестов.



На территории Грузии коронавирус был подтвержден у 728 человек. Из них выздоровели 508 пациентов – это почти 70% от всего числа фактов, зарегистрированных по стране. Активными в настоящее время остаются 208 случаев. 12 человек с COVID-19 скончались.



По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 22 мая в стране проведено более 45 707 ПЦР-тестов на коронавирус.



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