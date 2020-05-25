

МИД Грузии: Мы будем следить, какие шаги предпримут украинские власти

25.05.2020 17:17





В министерстве иностранных дел Грузии состоялась первая рабочая встреча в рамках консультаций с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе.



Как сообщили Первому каналу Грузии в МИД, на сегодняшней встрече заслушали информацию посла и обсудили вопросы и перспективы двусторонних отношений между Грузией и Украиной с учетом сложившейся ситуации.



В министерстве поясняют, что вызов на консультации посла в столицу является принятым шагом в дипломатической практике.



В ведомстве заявляют, что будут следить, какие шаги предпримут украинские власти, и решение о возвращении посла в Украину будет принято соответственно.



«Естественно, вызов посла для консультаций не означает разрыва дипломатических отношений между двумя странами, и также не планируется пересматривать стратегическое партнерство между двумя странами. Грузия продолжает работать с Украиной по ряду стратегических вопросов — будь то оккупация территорий, процесс европейской и евроатлантической интеграции, сотрудничество в обычном режиме.



Естественно, мы будем наблюдать за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, и решение о дате возвращении посла в Украину будет принято соответственно», — заявили в МИД.



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