|
|
|
С 29 мая в Грузии возобновят работу все виды городского транспорта
27.05.2020 11:38
С 29 мая работу возобновят все виды городского транспорта, в том числе тбилисский метрополитен. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
По его словам, при поездке необходимо будет соблюдать определенные правила, в том числе носить маску.
«Необходимо носить маску. За это будут отвечать организации-руководители муниципального транспорта или владельцы частного транспорта», — заявил Гахария.
В рамках профилактических мер против коронавируса движение общественного транспорта — метро и автобусов — было запрещено 30 марта, а обслуживание микроавтобусов по всей Грузии было приостановлено с 18 марта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна