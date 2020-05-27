

С 29 мая в Грузии возобновят работу все виды городского транспорта

27.05.2020 11:38





С 29 мая работу возобновят все виды городского транспорта, в том числе тбилисский метрополитен. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По его словам, при поездке необходимо будет соблюдать определенные правила, в том числе носить маску.



«Необходимо носить маску. За это будут отвечать организации-руководители муниципального транспорта или владельцы частного транспорта», — заявил Гахария.



В рамках профилактических мер против коронавируса движение общественного транспорта — метро и автобусов — было запрещено 30 марта, а обслуживание микроавтобусов по всей Грузии было приостановлено с 18 марта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







