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Залкалиани: Стратегическое партнерство с Украиной пересмотру не подлежит
27.05.2020 17:54
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, стратегическое партнерство с Украиной пересмотрено не будет.
«Вы знаете, что мы начали консультации с послом в Украине. Конечно, нам нужно обсудить много вопросов. Я ещё раз повторю, что стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ — это пересматриваться не будет. Естественно, то решение создало некоторые проблемы, поэтому нам необходимо серьёзно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем», — сказал Залкалиани.
Что касается даты возвращения посла в Украину, то по словам Залкалиани, данный процесс не затянется во времени.
Напомним, официальный Тбилиси отозвал посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета по реформам Украины.
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