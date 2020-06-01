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С сегодняшнего дня в Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
01.06.2020 11:04
С сегодняшнего дня откроются и смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе и моллы. Об этом премьер-министр Георгий Гахария сообщил 27 мая на заседании межведомственного координационного совета. По его словам, с 1 июня также откроются открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым пространством.
С 8 июня же будут открыты все виды обслуживания в ресторанах, а также откроются те гостиницы, которые пройдут проверку соответствующими ведомствами Министерства здравоохранения и будут иметь соответствующие разрешения. А также междугородный транспорт.
Напомним, что торговые центры в Грузии были закрыты 19 марта из-за пандемии коронавируса.
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