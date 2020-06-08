|
|
|
Имнадзе: Предложение о помощи Армении поступило, ведутся переговоры
08.06.2020 13:56
Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что по вопросу оказания помощи Армении в связи с коронавирусом ведутся переговоры.
Как заявил Имнадзе на брифинге, предложение о помощи Армении уже поступило.
«Проходят переговоры. Как вы знаете, от нас поступило предложение, это все будет предметом переговоров», — заявил Имнадзе.
В МИД Грузии заявляют, что между правительствами Грузии и Армении ведется интенсивная коммуникация по вопросу коронавируса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна