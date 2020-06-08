

Имнадзе: Предложение о помощи Армении поступило, ведутся переговоры

08.06.2020 13:56





Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что по вопросу оказания помощи Армении в связи с коронавирусом ведутся переговоры.



Как заявил Имнадзе на брифинге, предложение о помощи Армении уже поступило.



«Проходят переговоры. Как вы знаете, от нас поступило предложение, это все будет предметом переговоров», — заявил Имнадзе.



В МИД Грузии заявляют, что между правительствами Грузии и Армении ведется интенсивная коммуникация по вопросу коронавируса.





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