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Имнадзе: Предложение о помощи Армении поступило, ведутся переговоры


08.06.2020   13:56


Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что по вопросу оказания помощи Армении в связи с коронавирусом ведутся переговоры.

Как заявил Имнадзе на брифинге, предложение о помощи Армении уже поступило.

«Проходят переговоры. Как вы знаете, от нас поступило предложение, это все будет предметом переговоров», — заявил Имнадзе.

В МИД Грузии заявляют, что между правительствами Грузии и Армении ведется интенсивная коммуникация по вопросу коронавируса.

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